आज 4 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे, पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे

वृश्चिक - भावनात्मक कार्यों में धैर्य बनाए रखें. निजी विषयों में दबाव बना रह सकता है. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो सकते हैं. परिजनों से सामंजस्य बनाए रखें. जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में आवेश में आने से बचें. सुनी बातों पर भरोसा न करें. हस्तक्षेप से बचें.

नौकरी व्यवसाय- साझा प्रयास बनाए रखेंगे. साख सम्मान का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक चुनौतियों को सहज बनाएंगे. पेशेवरों से सलाह रखेंगे. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता रखेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सहज वातावरण बना रहेगा. सबकी खुशी का ख्याल होगा. जिद व अहंकार में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. अपनों के साथ समय बिताएं. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलो में रुचि रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलन बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

शुभ अंक : 5 6 8 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. स्मार्ट वर्किंग रखें.

