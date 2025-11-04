scorecardresearch
 

Feedback

आज 4 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे शुभ प्रस्ताव, भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 4 November 2025, Scorpio Horoscope Today: अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संतान अच्छा करेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. आवश्यक कार्यों को लंबित न रखें.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक  - करीबियों के साथ वक्त बिताने के अवसर बनेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकेंगे. लाभ के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में रुचि दिखाएंगे. अध्ययन अध्यापन में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संतान अच्छा करेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. आवश्यक कार्यों को लंबित न रखें. बुद्धि और कला कौशल से सभी प्रभावित होंगे. मेहनत से जगह बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. परंपरा संस्कारों को बल मिलेगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करें.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्यों में सक्रियता बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में सामंजस्य बढाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सकारात्मक प्रयासों में तेजी आएगी. लाभ और संवार को बल मिलेगा. कार्यों को लंबित नहीं रखें.

धन संपत्ति- वित्तीय मामले लाभप्रद बने रहेंगे. पंरपरागत व्यवसाय से जुड़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मूल्यवान वस्तु क खरीदी संभव होगी. मन के प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में रहेंगे. जीत पर जोर रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

सक्रियता बनाए रखेंगे, कारोबार सामान्य रहेगा 
वृश्चिक: आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन निवेश से लाभ होगा 
वृश्चिक: मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी, धन लाभ के रास्ते बनेंगे 
जोखिम लेने का भाव रहेगा. संवेदनशील रहेंगे 
वृश्चिक राशि वाले कार्यक्षेत्र में पाएंगे तरक्की, समय की शुभता का लाभ उठाएंगे 

प्रेम मैत्री- प्रियजन का विश्वास जीतेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुखद सूचना प्राप्त हो सकती है. प्रेम पक्ष बेहतर बना रहेगा. भावनात्मक प्रदर्शन में प्रभावशाली रहेंगे. साहस बनाए रखेंगे. भेंट होगी. खुशी बढ़ाएंगे. मन की कहेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- नवाचार पर जोर बनाए रखेंगे. सकारात्मक संभावनाओं से उत्साहित रहेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. सजगता रखेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

Advertisement

शुभ रंग : चमकीला लाल

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं प्रयोग में लाएं. शैक्षिक प्रयास बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement