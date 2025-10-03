आज 3 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले प्राप्त करेंगे शुभ सूचना, वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे

वृश्चिक - सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. अनुभवियों व भाई बंधुओं से सीख सलाह बनाए रखेंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. करियर व्यवसाय में निरंतरता रखेंगे. परस्पर मदद की भावना रखेंगे. सामाजिक उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. विविध विषयों में तेजी बनाए रखेंगे. सहकारिता में रुचि रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संपर्क का दायरा बड़ा होगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. जन सरोकारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहसिक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. पेशेवर संबंधों में सुधार आएगा. सबको जोड़े रखेंगे. संकोच दूर होगा. करियर व्यापार में रुचि दिखाएंगे. पेशेवरों से सामंजस्य रखेंगे. कार्यस्थल में समय देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. कार्यविस्तार पर जोर बना रहेगा. वांछित लाभ संभव है. लंबित विषयों को गति देंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. जिम्मेदारों के साथ बढ़ेगा. भेंटवार्ता में अच्छा करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में आनंद का वातावरण बनाए रखेंगे. भेंट में प्रभावशाली रहेंगे. प्रियजन संग समय बिताएंगे. मित्र सहायक होंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. बंधु बांधवों से भेंट होगी. मेहमानों का आना बना रहेगा. हर्ष आनंद का वातावरण बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता से कार्य करेंगे. उपलब्धियां बढ़ेंगी. व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ अच्छा रहेगा. सामंजस्यता बनी रहेगी. वातावरण में अनुकूलन रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : लाल गुड़हल के समान

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान बढ़ाएं. पुण्य अर्जित करें.

