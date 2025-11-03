scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: सक्रियता बनाए रखेंगे, कारोबार सामान्य रहेगा

Aaj ka Vrishchik Rashifal 3 November 2025, Scorpio Horoscope Today: प्रशासनिक परिणाम बनेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. खर्च पर अंकुश रखें. ठगी के शिकार होने से बचें. भेंटवार्ता से सतर्क रहेंगे.

तुला - मेहनत पर फोकस बनाए रखेंगे. परिस्थितियां साधारण बनी रहेंगी. पेशेवरों का साथ विश्वास पाएंगे. संबंधों में सहज होंगे. उधार के लेनदेन से बचें. कामकाज में सतर्कता बरतें. श्रमशीलता बनाए रहेंगे. अनुशासन बढ़ाएंगे. सजगता से काम लेंगे. प्रबंधन में अनुकूलता रहेगी. प्रशासनिक परिणाम बनेंगे. सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. खर्च पर अंकुश रखें. ठगी के शिकार होने से बचें. भेंटवार्ता से सतर्क रहेंगे. समकक्ष सहयोग देंगे. जल्द भरोसा न करें.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी चर्चा में सतर्कता बरतें. लेनदेन में सावधानी से आगे बढ़ें. नियमितता व निरंतरता बनाए रहें. योजनाओं की तैयारी बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. कारोबार सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति- नीति नियमों का पालन बनाए रखें. आर्थिक लाभ के प्रति सजग होंगे. शत्रुओं से सावधान रहेंगे. बजट बनाकर आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठों सलाह से चलेंगे. जरूरी निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें.

प्रेम मैत्री- साथी सहयोगी उम्मीदों के अनुरूप रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. घर परिवार का साथ रहेगा. भावनात्मक मामलों में जिद से बचेंगे. अपनों के लिए समय निकालेंगे. सभी की भावनाओं को सम्मान देंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. निजी जीवन संवरेगा.
 
स्वास्थ्य मनोबल- तर्कशीलता बनाए रहेंगे. प्रलोभन में आने सें बचेंगे. सेहत पर ध्यान देंगे. मौसमी सावधानी रखेंगे. जोखिमपूर्ण मामलों से दूर रहे. मनोबल ऊंचा रहेगा.


शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय का जाप करें. तथ्य पर जोर दें.
 

