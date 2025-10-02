scorecardresearch
 

आज 2 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: दशहरे पर आज वृश्चिक राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, प्रेम पक्ष को मिलेगा बल

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 October 2025, Scorpio Horoscope Today: विविध कार्यों में लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. सामाजिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. परंपरागत व्यवसायों में आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

वृश्चिक - वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी आएगी. विविध प्रयासों पर फोकस होगा. लोगों से संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सामिजक कार्यों में सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर पाने का प्रयास रखें. शुभ सूचना मिल सकती है. रिश्तों में मिलनसार और संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर बढ़ाएंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी रहेगी. सहकारी प्रयासों से उत्साह से जुड़ेंगे. पूर्व परिचय का लाभ मिलेगा. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. आय अपेक्षित बनी रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज संवार पाएगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. उच्च प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. पेशेवर चर्चा संवाद संवारेंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर अनुकूलन बढ़ाएंगे. विविध कार्यों में लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. सामाजिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ बढ़त पर रहेगा. परंपरागत व्यवसायों में आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- परिवार का साथ उत्साहित बनाए रखेगा. संबंधों में सुधार होगा. घर परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता सहजता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा. सद्भावना बढ़ाएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रहेगी. प्रिय प्रसन्न होंगे. व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. विनय विवेक से काम लेंगे.

शुभ अंक : 3 6 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : विजयादशमी पर भगवान राम के संघर्ष साहस और सत्य के प्रति आग्रह से शिक्षा लें. अहंकार पर स्वाभिमान की जीत का उत्सव मनाएं. आलस्य त्यागें.

