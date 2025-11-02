scorecardresearch
 

Feedback

आज 2 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: जोखिम लेने का भाव रहेगा. संवेदनशील रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 2 November 2025, Scorpio Horoscope Today: लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा मनोत्साह बढ़त पर रहेगा. विषय को शीघ्र समझने में सहज रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. शैक्षिक गतिविधियां में आगे रहेंगे.

Advertisement
X
scorpio horoscope
scorpio horoscope

वृश्चिक - भावनात्मक विषयों पर जोर रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. सुखकर व मनोरंजक यात्रा की संभावना रहेगी. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा मनोत्साह बढ़त पर रहेगा. विषय को शीघ्र समझने में सहज रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. शैक्षिक गतिविधियां में आगे रहेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. समता सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने का भाव रहेगा. संवेदनशील रहेंगे. अनुभवियों का साथ पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक कार्योंं में सकियता बनाए रहेंंगे. नियम एवं व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्योंं पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर करेंगे. जरूरी प्रयासों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य साधने पर जोर रहेगा. अनुबंधों में सुधार आएगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. प्रतिष्ठा बनाए रहेंगे. कामकाजी मामलों की गोपनीयता भंग करने से बचेंगे. पारिवारिक व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वाले कार्यक्षेत्र में पाएंगे तरक्की, समय की शुभता का लाभ उठाएंगे 
वृश्चिक: नई योजना तैयार करने का समय है, उन्नति के रास्ते बनेंगे 
वृश्चिक राशि वाले अहंकार से बचें, बड़ों की सलाह मानें 
वृश्चिक: भाग्य का साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे 
वृश्चिक वाले जल्दबाजी ना करें, जानिए कौन सा उपाय करके आपका दिन बीतेगा बेहतर 

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. मन के रिश्ते निभाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. भावनात्मक मामलों में सफल होंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. भावनाओं का ख्याल रखेंगे. प्रेम पक्ष संवरेगा. मित्रों करीबियों से भेंट के अवसर बनेंगे. प्रतिक्रिया में सहजता दिखाएंगे. उचित समय का इंतजार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण रखेंगे. संबंध मधुर रहेंगे. विनय विवेक विनम्रता बढ़ाएंगे. खानपान संवारेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

Advertisement

शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें. भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें. सीखना बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement