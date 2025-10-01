आज 1 अक्टूबर 2025 वृश्चिक राशिफल: शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी, लक्ष्यों को पूरा करेंगे

वृश्चिक - व्यावसायिक स्थिति अपेक्षा से अच्छी रहेगी. उत्तरोत्तर लाभ प्रतिशत बढ़ेगा. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. सकारात्मक स्थिति का लाभ मिलेगा. करीबियों व परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. दान धर्म और सहकार बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर मामलें में समता और सामंजस्य बनाए रखेंगे. सहकारिता से लक्ष्य साधेंगे. टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा की संभावना बढ़ी रहेगी.

धन संपत्ति- अधिकारियों से भेंट मुलाकात के सकारात्मक लाभ मिलेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर में सुखद वातावरण रहेगा. करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे. परिचितों व मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सभी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- दिनचर्या में तेजी आएगी. व्यवस्थागत मामले नियमित बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : गहरा भूरा

आज आज का उपाय : देवी मां सिद्धीदात्री की पूजा वंदना साधना करें. विधिवत् व्रत संकल्प के साथ यज्ञादि का आयोजन करें. कन्या भोजन कराएं. सहकार बढ़ाएं.

