आज 1 नवंबर 2025 वृश्चिक राशिफल: वृश्चिक राशि वाले कार्यक्षेत्र में पाएंगे तरक्की, समय की शुभता का लाभ उठाएंगे

वृश्चिक - सोच विचार कर आगे बढ़ें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. क्षमाभाव बनाए रखें. परिवार से जुड़े विषयों को बढ़ावा मिलेगा. व्यक्तिगत विषयों की ओर रुझान होगा. सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भौतिक वस्तुओं पर फोकस रखेंगे. भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे. आवश्यक विषयों में सक्रियता बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव मिलेंगे. सफलता संवार पर रहेगी. आस्था विश्वास से कार्य करेंगे. करीबियों स्मरणीय पल बनेंगे. व्यक्तिगत कार्यों में रुचि रखेंगे. संस्कार परंपरा पर फोकस बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाए रहेंगे. करियर कारोबार में प्रबंधन व प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. मानसम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. जोखिमपूर्ण विषयों में रुचि रखेंगे. लंबित कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समय की शुभता का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के साथ निजी पल साझा करेंगे. भावनात्मक मामले बल पाएंगे. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. परिजनों से भेंट मुलाकात होगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. संबंध मजबूत होंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे. शुभ सूचना संभव है. भावुकता में निर्णय न लें.

स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रहें. व्यक्तिगत विषयों पर ध्यान बढ़ाएंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. बहस विवाद टालें. सक्रियता बढ़ाएं. नियमित जांच बनाए रखेंगे. खानपान अच्छा होगा.

शुभ अंक : 1 3 8 और 9

शुभ रंग : मडकलर

आज का उपाय : भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा वंदना और तुलसी विवाह करें. अन्नकूट का भोग लगाएं. हनुमानजी के दर्शन करें. नवग्रह पूजा करें. समता का भाव रखें.

