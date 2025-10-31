Dhanu Tarot Rashifal 31 October 2025: धनु राशि वाले मन में ना आने दें नकारात्मक विचार, आज के दिन भूल से न करें ये एक गलती

धनु (Sagittarius):-

Cards:- King of cups

इस समय आप जिस व्यक्ति के साथ अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं. वह काफी अनुभवी और उम्र दराज व्यक्ति हो सकते हैं. व्यावसायिक क्षेत्र पर उनकी पकड़ काफी बेहतर मानी जाती हैं. इस बात की जानकारी आपको पहले से ही हो सकती है. इस समय इनके साथ काम करते समय आपको धैर्य और संयम बनाए रखना पड़ेगा. आपके यही दोनों गुण आपको लंबे समय तक सामने वाले के साथ बनाए रख सकते हैं. इस बात को समझने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि सामने वाले का आत्मविश्वास और मनोबल देखकर आप कभी-कभी खुद को कमजोर समझ रहे हो. पर यह वक्त आपके सीखने का है. सामने वाले के अनुभवों से सीख लेकर आप जल्दी खुद को सफलता के करीब पाएंगे. इस समय अपने मन में सामने वाले को लेकर कोई भी डर उत्पन्न न होने दें यदि वह आपको किसी गलती पर डांटते भी हैं, तो उस बात का बुरा न माने. इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं. कि यह गलती आपके लिए एक सबक हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: किसी भी चीज की अति स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है. चाहे वह जरूरत से ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन हो या मीठी चीजों का.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए धन कमाने के स्रोत ढूंढ सकते हैं.

रिश्ते: पिता से बात करते समय कुछ भय महसूस हो सकता है. हो सकता हैं, कि आप अपने पिता से दूर रहकर किसी कार्य को करने की अनुमति मांग रहे हो

