Dhanu Tarot Rashifal 30 September 2025: तेजी से आगे बढ़ेंगे, शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 30 September 2025: नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में सहजता आएगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी.जीवन स्तर संवार पर रहेगा.

धनु - लोगों का साथ समर्थन बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित करेगा. रचनात्मक संवाद में सकारात्मकता बनाए रखेंगे. नवीन योजनाएं इच्छित सफलता पाएंगी. कार्य कुशलता बल पाएगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. स्वजनों से खुशियां को साझा करेंगे. संपर्क संवाद का लाभ उठाएंगे. भेंटवार्ता पर जोर रखेंगे. नवीन प्रयासों में रुचि बढ़ाएंगे. पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. संबंधों में सहजता आएगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. जीवन स्तर संवार पर रहेगा. लक्ष्यों को साधेंगे.

नौकरी व्यवसाय- साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. नवकार्योंं से सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. विभिन्न कार्योंं में तेजी आएगी. लंबित मामलों को निसंकोच आगे बढ़ाएंगे. मूल्यवान भेंट मिलना संभव है.


धन संपत्ति- कलात्मक मामले बल पाएंगे. साझा कार्य बनेंगे. वित्तीय विषयों पर ध्यान देंगे. लाभ में वृद्धि होगी. योजनाविस्तार को बल मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ेंगे. शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे. संपत्ति के प्रयास संवरेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम पक्ष संवरेगा. वाणी व्यवहार में मधुरता रेगी. सकारात्मकता से सभी को प्रभावित करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजनों की सुनेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. मैत्री पक्ष बेहतर रहेगा. सबका साथ सहयोग पाएंगे. संबंध प्रभावशाली बने रहेंगे. भेंटवार्ता में आगे रहेंगे. व्यक्तिगत पक्ष अच्छा रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बढा रहेगा. खानपान पर ध्यान देंगे. स्मरणशक्ति में सुधार होगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे. जीवनशैली संवार पर रहेगी.

शुभ अंक :3 और 9

शुभ रंग : सनराइज

आज का उपाय : शत्रुनाशिनी देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प एवं कन्या भोज बनाए रखें. सरलता बढ़ाएं.

