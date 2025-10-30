Dhanu Tarot Rashifal 30 October 2025: धनु राशि वालों की साझेदारी से अनबन हो सकती है, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of cups

अतीत से आया कोई व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में उथल-पुथल मचा सकता हैं. उसके आने से आप एक तरह की बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं. आप इस बात से शंकित हो रहे हैं. कि सामने वाला आपके और उसके संबंधों की बात आपके जीवनसाथी के सामने उजागर न कर दें. हालांकि उस व्यक्ति ने आपको आश्वस्त किया है. कि वह आपके अतीत के रिश्ते के बारे में कोई भी बात सामने नहीं लाएगा. फिर भी आपका मन इस बात को लेकर निश्चित नहीं हो रहा है. आप जल्द से जल्द उस व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करने का प्रयास कर सकते हैं. इस स्थिति आपकी मित्र के साथ एक ऐसी योजना बना सकते हैं. जिससे वह व्यक्ति हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएं. इस समय कार्य क्षेत्र में आपको आप ऐसा महसूस कर सकते हैं. कि जैसे अभी तक आपको आपके कार्यों का उचित प्रतिफल नहीं प्राप्त हुआ है. आपको जो भी कुछ प्राप्त है. उससे अधिक पाने की लालसा आपके मन में हो सकती है. जिसके चलते आप उच्च अधिकारियों से अपने पदोन्नति के विषय में बातचीत करने का प्रयास करेंगे. हो सकता हैं,कि आपकी बातचीत सफल हो जाएं.

स्वास्थ्य: पूर्व से कोई त्वचा संबंधी समस्या चली आ रही है. इस समय आप उसे समस्या से बाहर निकलते हुए महसूस कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आपने किसी मित्र की उसकी परेशानी में आर्थिक मदद करेंगे.

रिश्ते: यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार-बार हस्तक्षेप कर रहा हैं. तो इसके पीछे उसकी मंशा क्या है. इस बात को समझने का प्रयास करना आपके लिए जरूरी है.

