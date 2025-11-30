scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 30 November 2025: इच्छाएं पूरी होंगी, पर भावनाओं पर संयम रखें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 30 November 2025: आज आपकी छोटी-बड़ी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं. पर खर्च और भावनाओं दोनों पर नियंत्रण रखें, कार्यस्थल पर साजिश से सावधान रहें.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Nine of cups

छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है. अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें. इच्छाओं को पूरी करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है सावधान रहे.प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है.अपनी गलतियां को कोसते ना रहे. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें. माता-पिता के साथ अपने संबंधों में सुधार लाएं. पारिवारिक संपत्ति का विवाद हो सकता है. विवादों से दूर रहने का प्रयास करें. नए लोगों पर अति विश्वास ना करें. अपनी आगे की योजनाएं साझा ना करें .कीमती वस्तु के खोने से मन विचलित हो सकता है. आमदनी का जिक्र लोगों से ना करें. आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाने का प्रयास करें दूसरों की मदद करने की इच्छा रखें. यदि आपके पास असीम संसाधन है.तो उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं. अतीत की यादों से बाहर निकले. सफलता का श्रेय अन्य लोगों के साथ बांट सकते हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है.खानपान का परहेज करें.

सम्बंधित ख़बरें

चुनौतियों पर जीत मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा आज 
नए सफर शुरू होंगे, पर जोखिम से बचें 
अवसर नजर आएंगे, तुरंत निर्णय लेना जरूरी 
एकांत से दिशा मिलेगी, खुद पर काम करें 
नई शुरुआत और खुशी से भरा दिन 

आर्थिक स्थिति: अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें. अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा न करें.

रिश्ते: जो बीत गया है. उसे वर्तमान में लाने का प्रयास न करें.अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement