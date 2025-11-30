Dhanu Tarot Rashifal 30 November 2025: इच्छाएं पूरी होंगी, पर भावनाओं पर संयम रखें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Nine of cups

छोटी बड़ी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है. अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें. इच्छाओं को पूरी करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग न करें.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ साजिश हो सकती है सावधान रहे.प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है.अपनी गलतियां को कोसते ना रहे. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखें. माता-पिता के साथ अपने संबंधों में सुधार लाएं. पारिवारिक संपत्ति का विवाद हो सकता है. विवादों से दूर रहने का प्रयास करें. नए लोगों पर अति विश्वास ना करें. अपनी आगे की योजनाएं साझा ना करें .कीमती वस्तु के खोने से मन विचलित हो सकता है. आमदनी का जिक्र लोगों से ना करें. आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाने का प्रयास करें दूसरों की मदद करने की इच्छा रखें. यदि आपके पास असीम संसाधन है.तो उन्हें अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं. अतीत की यादों से बाहर निकले. सफलता का श्रेय अन्य लोगों के साथ बांट सकते हैं.

स्वास्थ्य: पुरानी स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है.खानपान का परहेज करें.

आर्थिक स्थिति: अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें. अपनी आर्थिक स्थिति का दिखावा न करें.

रिश्ते: जो बीत गया है. उसे वर्तमान में लाने का प्रयास न करें.अपने रिश्ते की गरिमा बनाए रखें.

