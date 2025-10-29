scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 29 October 2025: धनु राशि वालों के रिश्तों में होगा सुधार, प्राप्त करेंगे मनचाहा जीवनसाथी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: किसी नए व्यक्ति के आने से आपके जीवन में उत्साह और उत्साह और उमंग बढ़ सकता है.  हो सकता हैं, कि यह व्यक्ति आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित हो.  

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Hanged Man 

अचानक से कार्यों में काफी अधिक बदलाव आ सकता हैं.  जिस कारण आपको नए रूप से योजनाओं को संशोधित करना पड़ेगा.  इस बात के चलते आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं. आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस कर रहे हैं.  किसी नए व्यक्ति के आने से आपके जीवन में उत्साह और उत्साह और उमंग बढ़ सकता है.  हो सकता हैं, कि यह व्यक्ति आपके लिए काफी भाग्यशाली साबित हो.  मनचाहा जीवन साथी मिलने की उम्मीद पूरी हो सकती है.  कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं.  कुछ नए लोगों का आपके कार्य क्षेत्र में आगमन होने से आप प्रसन्न हो सकते हैं. आपका कोई पुराना मित्र आपके कार्य क्षेत्र में आपका सहयोगी बनकर आ रहा है.  यह सूचना आपको हर्षित कर देगी.  परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है.  नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थानांतरण थोड़ा परेशानी दायक हो सकता हैं.  किंतु इसके बावजूद नए स्थान पर जाने का रोमांच भी बना रहेगा. 

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है. बाहर का खानपान आपकी इन समस्याओं में बढ़ोतरी कर रहा है. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किया गया कोई कार्य आपको इस समय अच्छा प्रतिफल दे सकता हैं. यह प्रतिफल धन लाभ के रूप में प्राप्त होगा. 

रिश्ते: अपने रिश्ते को लेकर परेशान हो सकते हैं.  सामने वाला इस समय आपकी सभी बातों को नजर अंदाज करता जा रहा हैं. 

