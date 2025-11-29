Dhanu Tarot Rashifal 29 November 2025: धनु राशि वालों की मनचाही इच्छा हो सकती है पूरी, कार्यक्षेत्र में प्राप्त होगी पदोन्नति

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Eight of cups

अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं. इस समय किसी कठिन परिस्थिति से बाहर आए हैं. खुद को संभालने का प्रयास कर रहे हैं. वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. व्यवसाय में साझेदार से अनबन होने की आशंका हो सकती है. पैसों के गबन को लेकर साझेदार से बात कर सकते हैं. अतीत का कोई रिश्ता आपके वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकता है. अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकलने का प्रयास करें. लोगों की लुभावने बातों में ना आए. अपनी गलतियों को हमेशा कोसते ना रहे. अचानक से आपकी कोई मनचाही मुराद पूरी हो सकती है. भाग्य के भरोसे कार्यों को ना छोड़े. गलत बात का समर्थन न करें. सामने वाला कितना भी करीबी क्यों ना हो. उसके झूठ को दूसरों के सामने लाने का प्रयास करें. बार-बार कार्यों में गलती ना करें. बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभव अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे लोगों का अपमान ना करें. जो आपकी परवाह करते आए हैं. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है. इस स्थानांतरण से मन परेशान हो सकता है. नई जगह और नए लोगों के बारे में सोचकर परेशान हो सकते हैं. अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें. भौतिक सुखों से दूर मन आध्यात्मिक की तरफ झुक सकता है.

स्वास्थ्य: ऊंचाई पर चढ़ते या उतरते समय सावधान रहे. पांव फिसल सकता है.

आर्थिक स्थिति: दिया हुआ उधर वापस प्राप्त नहीं हो रहा है. दूसरों की देखा देखी धन खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रेम संबंध में धोखा प्राप्त हो सकता है. प्रिय का किसी अन्य व्यक्ति से संबंध पता चल सकता है.

