Dhanu Tarot Rashifal 28 September 2025: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, व्यर्थ के खर्च से बचें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Two of Pentacles

आर्थिक स्थिति और आमदनी को संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं. कुछ छोटे-छोटे धन निवेश करके अपनी जमा पूंजी को बढ़ा सकते हैं. किसी मित्र के सहयोग से पैसे को किसी ऐसी जगह निवेश करने पर विचार करेंगे. जो दीर्घकालीन योजना हो. जिससे आगे चलकर आपको काफी अच्छा प्रतिफल मिल सके. इस समय आपका पूरा ध्यान अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पर टिका हुआ है. नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. किसी ऐसे व्यवसाय पर भी विचार कर सकते हैं. जो कि कम लागत में शुरू हो और आगे चलकर आपको अच्छा लाभ दे सके. इस विषय पर अपने परिजनों और मित्रों से सलाह ले सकते है. नौकरी में जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आते नजर आ रहे हैं. इन अवसरों से प्राप्त सफलता आपको पदोन्नति के साथ उच्च पद पर नियुक्त कर सकती है. हालांकि इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए आपके सहयोगी भी उतने ही तत्पर हैं. किंतु अपनी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से आप इन अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन कर उसे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे.

स्वास्थ्य: किसी पुरानी समस्या से काफी समय बाद राहत मिलती नजर आ रही है. इस समय आप औषदियों का सेवन कम कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. छोटे-छोटे धन कमाने के साधनों के बारे में जानकारी एकत्र कर सकते हैं.

रिश्ते: रूठे हुए लोगों को मनाने के लिए समय उत्तम है. ऐसे लोग जो आपको प्रिय हैं, किंतु अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं. उनके साथ संपर्क साधे.

---- समाप्त ----