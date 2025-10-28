Dhanu Tarot Rashifal 28 October 2025: धनु राशि वालों को प्राप्त होगी पदोन्नति, सहयोगियों का मिलेगा साथ

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Six of wands

विजय हमेशा संघर्ष के उपरांत ही प्राप्त होती हैं . इस बात का सटीक उदाहरण अभी आपके साथ हो चुका है. कार्य क्षेत्र में जिस परियोजना पर आपका कार्य कर रहे हैं. उसमें काफी कठिनाइयों और जोखिम का समावेश होने के कारण आप अपने सहयोगियों के साथ सभी परिस्थितियों का डटकर सामना करते आए है. कार्य की अपेक्षित सफलता ने आप सभी लोगों के चेहरे पर छाई निराशा को दूर कर दिया है. सभी लोग इस कार्य की सफलता को लेकर उत्साहित हैं. और खुद को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं. इस समय आप इस कार्य की सफलता का जश्न बनाने पर विचार कर सकते हैं. सहयोगियों और मित्रों के साथ इस सफलता का जश्न जल्द ही मनाते नजर आएंगे. इस कार्य में आपके साथ जिन लोगों का सहयोग रहा है. उनको भी आप इस सफलता का श्रेय देंगे. अधिकारी आपकी इस सफलता से प्रभावित होकर आपके सम्मान में एक छोटा सा आयोजन कर सकते हैं. इस बात की जानकारी मिलने से आप काफी प्रसन्न हो सकते हैं. नौकरी में काफी समय से पदोन्नति प्राप्त न होने के कारण आप खुद को असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं. जल्दी नौकरी में अपेक्षित पदोन्नति मिलने की सूचना आपको मिल सकती हैं. इस बात से आपको राहत मिलेगी.

Advertisement

स्वास्थ्य: अपने वजन पर नियंत्रण रखिए. साथ ही उन कारणों को जानने का प्रयास कीजिए जिनके कारण आपका वजन अनियमित ढंग से बढ़ता जा रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: पदोन्नति के साथ मिला वेतन वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकती हैं.

रिश्ते: अपरिचित और नए लोगों के साथ उन बातों को साझा ना करें. जिससे आपकी व्यक्तिगत या व्यावसायिक जिंदगी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हैं.

---- समाप्त ----