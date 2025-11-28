scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 28 November 2025: घर में चोरी हो सकती है, अफवाहें फैल सकती हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 28 November 2025: किसी महिला से मित्रता अपमान का कारण बन सकती है.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ अफवाहें फैल सकती हैं. अधिकारी से अपने स्थानांतरण की बात करेंगे.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
 Cards:- The Tower
अचानक से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं.बाधाओं से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. कार्य को पूरा होने में विलंब हो सकता है.उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़े सकती है.अच्छे अवसर से वंचित हो जाएंगे.समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. पैसों को लेकर परिवार में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. किसी महिला से मित्रता अपमान का कारण बन सकती है.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ अफवाहें फैल सकती हैं. अधिकारी से अपने स्थानांतरण की बात करेंगे.

अतीत से आए किसी व्यक्ति के कारण परिवार में शांति हो सकती है.थोड़ा धैर्य और विश्रांति पर स्वयं को केंद्रित करें.लोगों के साथ विवाद न करें.समस्या खड़ी करने वाले लोगों से दूरी बनाए.किसी विश्वास पात्र से अपनी समस्या साझा कर सकते हैं. असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें. शीघ्रता में लिया गया कोई निर्णय बर्बादी कर सकता है. अपने अड़ियल रवैए को बदलने की कोशिश करें.कार्यक्षेत्र में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें.कार्यों को शांति से पूरा करें.

स्वास्थ्य: लापरवाही के कारण स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है. अस्पताल में दाखिल होना पड़ सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक हानि हो सकती है, गाली गलौज से बचेंगे 
मन उत्साहित रहेगा, गलतफहमियों को दूर करेंगे 
अवसाद हो सकता है, संपत्ति विवाद में फंस सकते हैं 
पुश्तैनी जमीन बेंचेगे, मोच आ सकती है 
जिम्मेदारियां आ सकती हैं, गलत फैसला न करें 

आर्थिक स्थिति: किसी का दिया उधार वापस नहीं मिल रहा है.घर में चोरी हो सकती है. 

रिश्ते: कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है.आपका प्रिय किसी अन्य से विवाह की सहमति दे सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement