Dhanu Tarot Rashifal 28 November 2025: घर में चोरी हो सकती है, अफवाहें फैल सकती हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Tower

अचानक से कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं.बाधाओं से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. कार्य को पूरा होने में विलंब हो सकता है.उच्च अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़े सकती है.अच्छे अवसर से वंचित हो जाएंगे.समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें. पैसों को लेकर परिवार में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है. किसी महिला से मित्रता अपमान का कारण बन सकती है.कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ अफवाहें फैल सकती हैं. अधिकारी से अपने स्थानांतरण की बात करेंगे.

अतीत से आए किसी व्यक्ति के कारण परिवार में शांति हो सकती है.थोड़ा धैर्य और विश्रांति पर स्वयं को केंद्रित करें.लोगों के साथ विवाद न करें.समस्या खड़ी करने वाले लोगों से दूरी बनाए.किसी विश्वास पात्र से अपनी समस्या साझा कर सकते हैं. असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करें. शीघ्रता में लिया गया कोई निर्णय बर्बादी कर सकता है. अपने अड़ियल रवैए को बदलने की कोशिश करें.कार्यक्षेत्र में अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें.कार्यों को शांति से पूरा करें.

स्वास्थ्य: लापरवाही के कारण स्वास्थ्य समस्या बढ़ सकती है. अस्पताल में दाखिल होना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी का दिया उधार वापस नहीं मिल रहा है.घर में चोरी हो सकती है.

रिश्ते: कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है.आपका प्रिय किसी अन्य से विवाह की सहमति दे सकता है.



