Dhanu Tarot Rashifal 27 October 2025: कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है, मन प्रसन्न रहेगा

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Wheel of Fortune

जीवन में आने वाले बदलाव आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्रतीत होंगे. अचानक से सभी परेशानियों का हल आपको मिलना शुरू हो सकता हैं. वह स्थितियां जिनसे बाहर निकालने को लेकर आप सभी लोग परेशान थे. उन स्थितियों से भी आप सरलता से बाहर निकलते नजर आएंगे. इस बात से आप यह महसूस कर सकते हैं. कि ईश्वर ने आपकी किस्मत को पलटने की मन में सोच बना ली है.

अपूर्ण कार्य भी पूर्णता की तरफ जा सकते हैं. बहुत लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ विवाह की आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी. दोनों के परिजन इस विवाह से और आप दोनों के बीच के आर्थिक अंतर से खुश नहीं थे. इस कारण दोनों के परिवार से सहमति नहीं मिल पाई थी. स्थितियों में कुछ ऐसा बदलाव होगा. कि परिजनों की सहमति मिलने की संभावना नजर आने लगेगी.

कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के साथ अच्छा वेतन वृद्धि भी हो सकती हैं. यह भी हो सकता हैं, कि आपको उस जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाएं. जिस जगह पर आप काफी समय से कार्य करने की इच्छा रखते आए हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. परिवार में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना भी आ सकती हैं. चारों तरफ से सकारात्मक संदेश मिलने से मन में उत्साह और प्रसन्नता बनी हुई हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: कुछ गलत पदार्थ के सेवन से जीभ में छाले हो गए हैं. जिसके चलते आपको कुछ भी खाया पी नहीं रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें. अगर जरूरी हो तो लिखा पढ़ी अवश्य कर लें.

रिश्ते: किसी महिला के साथ संबंध आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं. थोड़ा सावधान रहें.

---- समाप्त ----