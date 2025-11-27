Dhanu Tarot Rashifal 27 November 2025: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगा, मान सम्मान बढ़त पर रहेगा

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of wands

एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं. अपनी योग्यता और काबिलियत से चुनौतियों का सामना करेंगे. अचानक धन लाभ के योग बन सकते है. कार्यक्षेत्र में मिली सफलता मान सम्मान बढ़ा सकता हैं. अपनों से प्रेम संबंध के कारण अनबन हो सकती है. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना विफल होने से मन काफी द्रवित हो रहा है.

और पढ़ें

बार बार किसी कार्य में मिली असफलता आपका मनोबल तोड़ सकती हैं. किसी सहयोगी के गलत व्यवहार के कारण विवाद हो सकता हैं. हो सकता हैं कि विवाद न्यायालय तक जा सकता हैं. इस समय सब कुछ विपरीत होता नजर आ रहा हैं. कार्य पूरा होने में काफी अधिक समय लग सकता हैं. इस समय संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें.

धैर्य और संयम से प्रतिकूल परिस्थिति को हल किया जा सकता है. प्रिय के साथ विवाह की बात को अभी टाल सकते हैं. आप क्रोध और चिड़चिड़ापन के शिकार हो सकते हैं. ऐसी परिस्थिति में छोटी-छोटी चीजों को गंभीरता से सुलझाने का प्रयास करें. पारिवारिक संपत्ति से हिस्सा प्राप्त हो सकता हैं.

---- समाप्त ----