Dhanu Tarot Rashifal 26 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, व्यर्थ के खर्च से बचें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Nine of swords

कृष जरा सी बात को सोच सोच के इतना अधिक बड़ा लिया ह. कि आप उस स्थिति से खुद को बाहर निकलना ही असंभव सा लग रहा है. कुछ खोने के डरने चाहे वह रिश्ता हो,नौकरी या मान सम्मान आपको बहुत अधिक मानसिक तनाव दे दिया है. इस स्थिति से बाहर निकलना अभी संभव नजर नहीं आ रहा है. इन सब के बावजूद आप अपनी दृढ़ निश्चय शक्ति और मनोबल से इस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं. थोड़ा समय अवश्य लगा सकता है. लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है. आगे कदम बढ़ाएं और अपने आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास कीजिए. और फिर उस स्थिति के समाधान ढूंढिए. जिसके कारण अपने खुद को इन कठिन परिस्थितियों में घेर रखा था. हो सकता है कि आपका डर निर्मूल साबित हो. कोई भी स्थिति इतनी अधिक कठिन हो ही नहीं जितनी कि आपने उसे अपनी कल्पना शक्ति में बना रखा था. कई बार जो चीज हमारे आसपास नहीं होती हम उनकी भी कल्पना कर लेते हैं और यही कल्पना एक दु: स्वप्न के रूप में हमें डरने लगती है.

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते विश्राम करने को समय नहीं मिल पा रहा है. जिस कारण शरीर में थकान का अनुभव हो सकता है. इस समय विश्राम कर अपने शरीर को की ऊर्जा को एकत्रित करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों का अत्यधिक खर्च आपकी जमा पूंजी को खत्म कर सकता है. अपनी आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है. कोशिश की परिवार में आप दोनों के कारण कोई भी कलहपूर्ण स्थिति ना बने.

---- समाप्त ----