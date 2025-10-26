scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 26 October 2025: व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, पिता से सहयोग मिलेगा

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 26 October 2025: कुछ समय पूर्व तक पैरों में दर्द के कारण आपको एक छोटी सी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ी होगी. उस जगह पर पुणे दर्द उठने के कारण आप चिंतित हो सकते हैं. 

धनु (Sagittarius):-
Cards:- Two of cups 
जल्द ही आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जो आपकी भावनाओं को उचित सम्मान देगा. हो सकता हैं, कि इस व्यक्ति के चेहरे में ज्यादा आकर्षक ना हो. किंतु इसका व्यवहार आपकी सोच के अनुरूप ही होगा. यदि आप अविवाहित हैं, और विवाह के लिए अच्छे जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं. तो यह व्यक्ति आपके लिए हर तरह से अच्छा हो सकता है. इस समय किसी भी व्यक्ति से शत्रुता ना करें. और यदि किसी के साथ पूर्व से अनबन चली या शत्रुता है. तो उसको समाप्त कर देना ठीक रहेगा.

चाहे तो आप इस शत्रुता को मित्रता में परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं. अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति के साथ साझेदारी करने की सोच बना रहे हैं. आपका कोई मित्र इस व्यवसाय में आपका साझेदार बनने की पेशकश कर सकता है. सामने वाले की काबिलियत और दृढ़ता देखकर आप उसके साथ साझेदारी कर सकते हैं. इस बात का विश्वास रखें. कि आपका या फैसला गलत साबित नहीं होगा. 

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व तक पैरों में दर्द के कारण आपको एक छोटी सी शल्य चिकित्सा करवानी पड़ी होगी. उस जगह पर पुणे दर्द उठने के कारण आप चिंतित हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पिता की तरफ से अच्छी धनराशि सहयोग में प्राप्त हो सकती है. 

रिश्ते: अपने जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. हो सकता हैं,कि उसकी सोच आपकी सोच से भिन्न हो. और यही बात आप दोनों के बीच मतभेद बढ़ा सकती हैं. 

---- समाप्त ----
