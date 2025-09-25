Dhanu Tarot Rashifal 25 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Four of swords

काफी समय से कार्यों की आपाधापी और कठिन परिश्रम आपकी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है. अब इस समय शरीर को आराम की आवश्यकता महसूस हो रही है. एक योजना की समाप्ति के पश्चात नई योजना के प्रारंभ से पूर्व कुछ समय के लिए कार्य क्षेत्र से दूर जाकर आराम करने पर विचार कर रहे हैं. यह समय जीवन की तकलीफों से लड़ने के बाद थोड़ा विश्राम कर फिर से अपनी शक्ति संचित करने का है. इस समय विचारों को भी थोड़ा आराम दें. जल्द ही नई योजना की रणनीति तैयार कर सकते हैं. इस समय यदि आप अन्य किसी योजनाओं को शुरू कर रहे हैं. तो थोड़ा रुक जाए. ताकि निरंतर चल रहे इस तनाव से मुक्ति का अवसर आपको मिल सके. अन्यथा आगे चलकर योजनाओं से अच्छी सफलता प्राप्त करने में खुद को अक्षम महसूस करेंगे. परिवार के साथ थोड़ा समय व्यतीत कीजिए. कार्यों की अधिकता और व्यस्तता के चलते आप परिवार को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं. जिससे परिजनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है. यह समय शांति से परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का है. इससे आपकी मन में उत्साह और उमंग की बढ़ोतरी होगी. जो कि आगे चलकर आपके कार्यों की सफलता के लिए काफी बेहतर साबित हो सकती हैं.

स्वास्थ्य:लंबे समय तक लगातार बैठकर कार्य करने से गर्दन में काफी दर्द महसूस कर सकते हैं. इस समय गर्दन को आराम देने वाले व्यायाम किया जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र की परेशानी में की गई मदद परेशानी में की गई आर्थिक मदद आपको महंगी पड़ सकती हैं. सामने वाला बार-बार कहने पर भी आपका उधार वापस करने की इच्छा व्यक्त नहीं कर रहा है.

रिश्ते: जो बीत गया उन स्वार्थी रिश्तों की यादों से बाहर निकलिए. और खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कीजिए.

