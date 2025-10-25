Dhanu Tarot Rashifal 25 October 2025: पैसा वापस मिल सकता है, तबीयत का ध्यान रखें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- King of wands

आपके कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है. जो सबके साथ मधुर व्यवहार करता आया है. किंतु उसके मस्तिष्क में आपके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होगी. उसकी मंशा आपको किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की रहती आई है. इस बात का प्रमाण कई बार आपको पहले भी मिल चुका होगा. कार्य क्षेत्र में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं.जिसके व्यवहार में ऊर्जा ,जोश और आत्मविश्वास भरपूर होगा. इस व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों से लोग प्रभावित हो सकते हैं. इस व्यक्ति के साथ आप अपने अंदर आत्मविश्वास को पहले से अधिक बढ़ता हुआ महसूस करेंगे.

साथ ही अपने फैसलों पर दृढ़ता दिखाने का साहस भी आपके अंदर आ सकता है. शीघ्र ही आपको किसी ऐसी ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेना पड़ेगा.जो कि आपके प्रतिकूल होगी. किंतु इस निर्णय का असर आपके कार्य क्षेत्र और आपका पारिवारिक जीवन दोनों पर पड़ने की संभावना बनी हुई हैं.इस समय किसी को अपने निर्णय को प्रभावित न करने दें. अपने आगे के भविष्य की सोच रखते हुए ही आप अपने निर्णय को लें. यदि कोई जरूरत से ज्यादा आपके कार्यों में दखल दे रहा है.तो उसके साथ अपने रिश्ते सीमित करें.

स्वास्थ्य: कोई ईर्ष्यावश आपको उस वस्तु का सेवन करा सकता हैं.जिससे आपको एलर्जी हो सकती है. इसके चलते आपकी तबीयत बिगड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी को दिया हुआ उधार एक लंबे समय बाद वापस मिल सकता हैं.

Advertisement

रिश्ते: जो बीत गया हैं.उसे भुलाना सभी के लिए बेहतर होगा.

---- समाप्त ----