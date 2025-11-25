Dhanu Tarot Rashifal 25 November 2025: नौकरी में पदोन्नति और आर्थिक लाभ मिल सकता है, जानें कितना शुभ आज का दिन

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Six of pentacles

आपके किसी परिजन का मुक्तहस्त होकर दूसरों की मदद करने का स्वभाव सभी को परेशानी में डाल सकता हैं. उसके इस स्वभाव के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो सकती है. सामने वाले को इस बात को जानने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है. कि उसे आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाना चाहिए. और इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि खर्च हमेशा आमदनी से कम होना चाहिए. तभी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. कहीं से अचानक कुछ धनलाभ हो सकता हैं.

और पढ़ें

हालांकि धन लाभ काफी अधिक नहीं होगा. पर जितने के आप योग्य हैं. उतना आपको अवश्य ही मिलेगा. इस समय अपने पैसों को लेकर थोड़ा सावधान रहें. चोरी की घटना घटित होने या बेईमानी तथा ठगी का शिकार होने की स्थिति हो सकती है. इस समय अपने पैसों को निवेश करते समय योजना के बारे में पूर्णता जानकारी ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. हो सकता है कि नौकरी में पदोन्नति और आर्थिक लाभ के महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त हो.

स्वास्थ्य: पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ हुआ विवाद हाथापाई तक जा सकता हैं. इस कारण आपको काफी चोट लग सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अपनी आमदनी को बढ़ाने के प्रयास कीजिए. इस समय किसी को उधार लेनदेन न करें.

रिश्ते: यदि पैसों को चलते रिश्तो में गलतफहमियां बढ़ रही हैं. तो आपस में बैठकर बातचीत कर लेना. इस स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकता है.

---- समाप्त ----