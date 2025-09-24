scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 24 September 2025: धनु राशि वालों को नौकरी में मिल सकती है पदोन्नति, मानसिक तनाव से रहें दूर

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: यदि आप जीवन में अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं.  तो अपने मित्रों की तरफ हाथ बढ़ा कर देखिए.  आपको निश्चय की सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Three of cups 

यह समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का है. आपकी किसी मित्र की अभी खरीदी हुई संपत्ति का जश्न मना सकते हैं. कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति के चलते कुछ समय से कार्य क्षेत्र से दूर जाने की इच्छा मन में बनी हुई थी. इस स्थिति के चलते मन में काफी असंतोष आ रहा था.  इस समय खुद को पुनःऊर्जावान और धैर्यवान बनाने के लिए और मित्रों के साथ इस जश्न में शामिल हो सकते हैं.  यदि आप जीवन में अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं.  तो अपने मित्रों की तरफ हाथ बढ़ा कर देखिए.  आपको निश्चय की सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. अचानक से किसी पुराने मित्र या परिजन जिसके साथ एक लंबे समय से कोई संवाद नहीं रहा है. उसके अचानक से आपके सामने आने से आप अपने व्यवहार में हैरानी के साथ खुशी का मिश्रण देखेंगे.  इस समय यदि कोई कार्य अपूर्ण हैं,तो उसके भी शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना बढ़ रही है. प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता की पूर्ण संभावना है.  आपके किए गए कार्य दूसरों के द्वारा सराहे जाएंगे.  घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है . काफी लंबे समय से कार्य क्षेत्र में जो भी कर अटके हुए थे वह भी आप गतिवान हो सकते हैं. 

स्वास्थ्य: अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा समय अपनी स्वास्थ्य समस्याओं की तरफ भी देने का प्रयास करें.  छोटी या बड़ी किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या को लेकर लापरवाही ना करें. 

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ उच्च पद के प्रति और अच्छी वेतन वृद्धि होने की संभावना बन रही है.  यह आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाती नजर आएगी. 

रिश्ते: यदि किसी के साथ थोड़ी अनबन चल रही है.  तो सलमान को उलझा कर अपने रिश्ते को पुनः मधुर बना सकते हैं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

