Dhanu Tarot Rashifal 24 October 2025: बड़ी धनराशि मिल सकती है, बाधाएं दूर होंगी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 24 October 2025:  जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. इस कार्य को करने से पूर्व कार्य से संबंधित आवश्यक जानकारियां आपको उन जोखिम  बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगी.

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Sun
अचानक से चारों तरफ के वातावरण में सकारात्मक नजर आने  लग रहा हैं.रुके हुए कार्यों में गति आई हुई  दिख सकती हैं.कुछ ऐसी योजनाएं जिनका पूरा करने में आपके सहयोग नहीं मिल पा रहा था.अब उन योजना को पूरा करने के लिए कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.प्रिय के साथ विवाह के लिए आप दोनों के परिजनों की सहमति मिलना आप लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता हैं. इस समय सावधान और सतर्क रहने की भी आवश्यकता आपके लिए जरूरी है. कोई ऐसा कार्य जिसमें जोखिम की संभावना अधिक हैं, कि  जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. इस कार्य को करने से पूर्व कार्य से संबंधित आवश्यक जानकारियां आपको उन जोखिम  बाहर निकलने में सहायक सिद्ध होगी.

कार्य क्षेत्र में आया कोई नया व्यक्ति आपको आकर्षित कर सकता है. उसके व्यवहार की सरलता और सहजता आपके मन में उसके लिए प्रेमल भावनाओं को उत्पन कर सकती हैं.सामने वाले के समक्ष अपनी भावनाएं रखने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय आपके विचारों में काफी सकारात्मकता बनी हुई है. छोटी-छोटी रुकावटें और बाधाएं आपको परेशान नहीं कर रही है. नि:संतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की उम्मीद बढ़ती नजर आएगी.किसी घर को खरीदने की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा मीठा और तला भुना खाने से थोड़ा परहेज रखें. इससे आपके शरीर में शर्करा का स्तर अनियंत्रित हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: पिता से एक बड़ी धनराशि उपहार में मिल सकती है. आपको नए व्यवसाय शुरू करने के लिए इस धनराशि को दिया जा सकता हैं.

रिश्ते: संतान की उच्च शिक्षा को लेकर बनी हुई परेशानी खत्म होने से मन प्रसन्न हो सकता हैं.

---- समाप्त ----
