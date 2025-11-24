Dhanu Tarot Rashifal 24 November 2025: नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी हो सकती है, करें यह उपाय

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Chariot

यदि आप किसी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर है.तो आपके कार्यों को उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी. जितनी की स्वप्रयास द्वारा प्राप्त होगी. दूसरों पर निर्भरता सामने वाले को इस बात का एहसास करा सकती है.कि यदि वह आपकी मदद नहीं करेंगे. तो आपके कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त नहीं प्राप्त हो पाएगी.इस बात से सामने वाले के मन में अहंकार आ सकता है.परिवार में किसी सदस्य के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं.

आप परिजनों को इस बात को समझने का प्रयास कर सकते हैं.कि सामने वाले के साथ सही व्यवहार करने की कोशिश करें. सामने वाले की गलती होने पर भी उसके साथ बुरा व्यवहार ना किया जाएं. बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना ज्यादा उपयुक्त होगा. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए कुछ यात्राएं कर सकते हैं. इन यात्राओं के दौरान आप काफी अधिक जानकारियां एकत्र कर पाएंगे. जो आगे चलकर आपकी व्यवसाय को सफल बनाने में लाभदायक साबित होगी. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास है.

स्वास्थ्य: कई बार यात्राओं के दौरान भोजन की अनियमितता हो जाती है. साथ ही आपकी दिनचर्या भी अनियमित हो सकती है.जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है.

आर्थिक स्थिति: नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि भी हो सकती है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है.

रिश्ते: किसी अन्य शहर में बसे अपने मित्र से मिलने जाने की आपकी इच्छा जल्द ही पूर्ण होने की संभावना बन रही है.

---- समाप्त ----