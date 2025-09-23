Dhanu Tarot Rashifal 23 September 2025: धनु राशि वालों का चुनौतियों का करना पड़ सकता है सामना, अनुभवी व्यक्ति से लें सलाह

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Fool

जीवन को अपनी शर्तों पर जीना और अन्य लोगों से भिन्न कार्यशैली से कार्य करना आपको बेहद सुकून देता आया है. कार्य क्षेत्र में आपकी विभिन्न कार्य शैली कई बार अधिकारियों को कार्य की सही समय पर सफलता प्राप्ति को लेकर संदेह में डाल देती हैं. हर बार आप उनके इस संदेह को अपने ऊपर विश्वास में बदलते आए हैं. इस समय किसी नई परियोजना में आपको काफी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. इस समय किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आप अपने कार्य शैली में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि कार्यशैली में लाया गया बदलाव इन चुनौतियों से बाहर निकलने का समाधान आपके सामने ले आए. आप अपने सहयोगियों के साथ कड़ी मेहनत और परिश्रम से इन चुनौतियों से बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं. आपका हंसमुख व्यवहार सहयोगियों को आपके साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है. किसी से भी मदद मांगने पर सामने वाला कभी भी मदद के लिए इन्कार नहीं करता है.

स्वास्थ्य: मौसम के इस अप्रत्याशित बदलाव में गर्भवती महिलाएं थोड़ी से सावधानी रखें . अपने खानपान और दिनचर्या को लेकर सजग रहे.

आर्थिक स्थिति: पिता से कुछ धनराशि उपहार स्वरूप मिल सकती हैं. इस दिन राशि को अपने ऐशो आराम के सामान खरीदने पर खर्च कर सकते हैं.

रिश्ते: रिश्तों को लेकर जरा भी गंभीरता न दिखाना रिश्तों में दूरी ला सकती है. जल्द ही किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है.

