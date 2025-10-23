scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 23 October 2025: गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: यदि किसी मित्र के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा है. तो इस समय इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें. अन्यथा इसके परिणाम आगे चलकर भयंकर हो सकते हैं. इस स्थिति में सामने वाले से बातचीत कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे.

sagittarius horoscope

धनु(Sagittarius):-
Cards:- Five of wands
कार्य क्षेत्र में अपने को बेहतर साबित करने के प्रयास के चलते कुछ सहयोगियों के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती हैं. इस स्थिति में आप दूसरे को नुकसान पहुंचा बिना खुद को बेहतर साबित करने का प्रयास कर रहे हैं. आपकी योग्यता और सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है. कि आप दूसरों को चोट पहुंचाएं बिना किसी तरह अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं.

हालांकि सामने वाले लोगों की सोच अनैतिक साधनों को उपयोग करने की ज्यादा हो सकती है. परिवार में आया कोई नया व्यक्ति धीरे-धीरे सभी सदस्यों के बीच विवाद करवा सकता है. लोगों की कमजोरी को भांप कर उसका सही इस्तेमाल करने की उसकी सोच सभी लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़ा सकती हैं. इस बात से अनभिज्ञ आप इस स्थिति को भी समझ नहीं पा रहे हैं. जल्द ही सब स्थिति को समझ कर सभी लोगों को इन गलतफहमियों से दूर करने का प्रयास करेंगे.

यदि किसी मित्र के साथ कोई पुराना विवाद चल रहा है. तो इस समय इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास करें. अन्यथा इसके परिणाम आगे चलकर भयंकर हो सकते हैं. इस स्थिति में सामने वाले से बातचीत कर समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे. हालांकि कई बार सामने वाले का व्यवहार आपको गुस्सा दिला सकता है. पर आप इस समय अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रख अपने प्रयास को सफल बनाने की कोशिश कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा तला भुना और मिर्च मसाले युक्त भोजन करने के कारण आपके पेट में काफी दर्द होने लगा है. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक छोटे से व्यवसाय शुरुआत कर सकते हैं. इस व्यवसाय के लिए आपके पिता का सहयोग मिल सकता है. 

रिश्ते: लोगों के साथ अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. वक्त पड़ने पर आपकी मधुरता लोगों को आपकी सहायता के लिए तैयार कर सकती है. 

