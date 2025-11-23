Dhanu Tarot Rashifal 23 November 2025: सेहत से जुड़ी दिक्कतों को नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Death

यदि आप मेहनत और कठिन परिस्थितियों से डर कर अपने कार्यों से अपने कदम पीछे खींच लेंगे. तो आगे आपके कार्यों को सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी.डरकर किसी भी स्थिति से कदम पीछे हटा लेना, आपके लिए जीवन में तरक्की के सभी रास्तों को बंद कर सकता है.इस बात पर विचार करना चाहिए. जीवन में अनावश्यक लोगों स्थितियों और विचारों को न रखें .इससे आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाएगी. ऐसे लोग या स्थितियां जो आपके ऊपर बोझ बने हुए हैं. जिनके साथ आप अपने जीवन को आगे तरक्की की तरफ जाता हुआ नहीं देख पा रहे हैं.उनसे अपने संबंधों को खत्म कर देना बेहतर रहेगा.

कुछ बदलाव जीवन में लाने की कोशिश कीजिए.इस समय आपके जीवन में परिवर्तन आना अति आवश्यक है.यह आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होगा.जब तक आप किसी परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं. तब तक आप उस स्थिति में निहित फायदे को भी नहीं समझ पाएंगे. किसी भी कार्य में चुनौतियां और बाधाएं तो आती ही हैं.

आगे बढ़ाने के लिए जीवन में चुनौतियों का सामना करना आवश्यक है. अपने जीवन में उन्हीं स्थितियों या लोगों को शामिल करें जिनके आप जीवन में सुकून और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे लोगों को इस समय जो आवश्यक है. उन पर अपना ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य: छोटी-छोटी स्वस्थ समस्याओं को नजरअंदाज ना करें. अगर कोई भी परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो उसका उपचार सही समय रहते जरूर कर लें.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के साथ साझेदारी में लगा हुआ. पैसा डूबने की संभावना बन सकती है.

रिश्ते: ऐसे रिश्तों में जिनका आपके जीवन में होना अति आवश्यक है.उन्हें मधुरता बनाए रखना चाहिए.

