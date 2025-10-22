scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 22 October 2025: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा, जानें कैसा रहेगा आज आपका दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 22 October 2025: इस स्थिति के चलते आप परियोजना में सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक सोच और कार्य योजना का सहारा ले सकते हैं. हालांकि आप जानते हैं, कि यह सफलता काफी लंबे समय तक स्थाई नहीं रहेगी.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:-Five of swords
आप किसी मित्र के साथ किसी ऐसी योजना में धन लगा रहे हैं. जिसके बारे में आपको कोई सटीक सूचना प्राप्त नहीं हैं. इस योजना में लगाया गया धन अच्छा प्रतिफल देगा. ऐसा आपके मित्र ने आश्वासन दिया है. उसके विश्वास पर आप इस एक बड़ी धनराशि को लगा सकते हैं. धीरे-धीरे आप ये महसूस कर सकते हैं. कि अचानक से मित्र के व्यवहार में काफी बदलाव आना शुरू हो गया हैं. वह आपसे बात न करने के बहाने ढूंढने लग रहा है. उसके व्यवहार में बदलाव से आप आशंकित हो सकते हैं.

आप मित्र से उस योजना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे. आप इस बात को अनुभव करेंगे. कि आपका मित्र उसे बारे में आपसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है. इस स्थिति में आप इस बात को समझ जाएंगी. कि सामने वाले ने आपसे पैसा लेने के लिए आपको गलत सूचना दी है. किसी का परियोजना पर कार्य करते समय आप ऐसी स्थिति में आकर अटक सकते हैं. जहां आपको हर हाल में जीतने का प्रयास करना ही पड़ेगा. अन्यथा आप इस परियोजना को विफल तो करेंगे ही, साथ ही आपकी नौकरी जाने का खतरा भी आपको नजर आ सकता है.

इस स्थिति के चलते आप परियोजना में सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक सोच और कार्य योजना का सहारा ले सकते हैं. हालांकि आप जानते हैं, कि यह सफलता काफी लंबे समय तक स्थाई नहीं रहेगी. लेकिन अभी इस स्थिति से बाहर आने के लिए आपको इससे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा हैं. 

स्वास्थ्य: चिकित्सक द्वारा मानसिक तनाव को कम करने की सलाह दी जा सकती है. इस समय आप हृदय संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको किस जगह नियंत्रण करने की आवश्यकता है. यह आपको बेहतर समझा है. 

रिश्ते: अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर से ज्यादा रुचि लेता नजर आ रहा है. उसकी इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. 

