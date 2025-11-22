Dhanu Tarot Rashifal 22 November 2025: धनु राशि वालों का अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है झुकाव, उच्च रक्तचाप की हो सकती है समस्या

धनु (Sagittarius):-

Cards:-Four of Pentacles

इस समय आपको अपने धन का बहुत सोच समझकर बिना जोखिम वाली जगह पर निवेश करना चाहिए. अत्यधिक पैसे होने के साथ आपके व्यवहार में एक कंजूसीपन सा नजर आने लग सकता हैं. किसी बड़ी खुशी के उपलक्ष्य में मित्रों द्वारा छोटे से जश्न के लिए बमुश्किल हां करेंगे. एक और जहां भौतिक स्थिरता मन में सुकून का भाव ला रही है. वहीं दूसरी और धन चोरी हो जाने या खोने का डर मन में समाया हुआ है. आपका ये डर धीरे धीरे कम हो सकता है. कुछ समय से आप यह महसूस कर सकते हैं, कि आप का झुकाव धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ता जा रहा हैं. पैसा कमाने की होड़ मन में एक बेचैनी का अनुभव करती आई है. अध्यात्म की तरफ जाकर मन को सुकून और शांति देने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपनी परेशानियों को साझा कर सकते हैं. इस समय किसी बड़े कार्य की योजना को थोड़े समय के लिए स्थगित कर देना बेहतर रहेगा. वक्त की प्रतिकूलता आपको बड़े कार्य के लिए इस समय अनुमति नहीं दे रही हैं.

स्वास्थ्य: ज्यादा क्रोध करने के कारण आपको उच्च रक्तचाप की समस्या हो सकती हैं. इसका असर हृदय पर बुरा पड़ सकता हैं. ऐसा आपको चिकित्सक ने चेतावनी दी हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य में अच्छा खासा मुनाफा प्राप्त हो सकता हैं.

रिश्ते: किसी नए रिश्ते को बचाने की कोशिश कामबाण हो सकती हैं.

