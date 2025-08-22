scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 22 August 2025: धनु राशि वालों की साझेदारी से अनबन हो सकती है, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 22 August 2025: जीवनसाथी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध अचानक से सामने आ सकता हैं.  दोनों के बीच इस बात को लेकर बढ़ता तनाव रिश्ते को तोड़ने की कड़ी बन जाएगा.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Eight of cups

अतीत में मिले धोखे की यादें अभी भी बार बार मन को विचलित कर देती हैं.  आपके प्रिय व्यक्ति ने आपके विश्वास को ठेस पहुंचाई थी. जिसके चलते आपको काफी आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ा था. अभी तक उस नुकसान से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं. जीवनसाथी का किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध अचानक से सामने आ सकता हैं.  दोनों के बीच इस बात को लेकर बढ़ता तनाव रिश्ते को तोड़ने की कड़ी बन जाएगा. वैसे भी ऐसे रिश्ते में बंधे रहना, जहां प्रेम और विश्वास ही नहीं हो. किसी के लिए भी ठीक नहीं होता. साझेदार के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती हैं. किसी कार्य के गलत होने का दोष दोनों एक दूसरे पर डाल सकते हैं. धैर्य और संयम के साथ कार्य का अवलोकन करके इस समस्या से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि स्थिति ज्यादा खराब नहीं हुई थी. पर सामने वाले के व्यवहार के चलते इस साझेदारी को समाप्त करने पर परिजनों के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य:बदलते मौसम और लापरवाही के चलते सर्दी जुकाम हो सकता हैं. इस समय खुद का बचाव करना ज्यादा आवश्यक हैं. 

आर्थिक स्थिति: कहीं से धन उधार ले सकते हैं. राशि बहुत बड़ी नहीं हैं. पर अभी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उधार लेना पड़ रहा हैं. 

रिश्ते:प्रिय की व्यस्तता और बार बार कार्य संबंधित यात्राओं के चलते थोड़ी दूरी आ रही हैं. सामने वाले को अपने मन की स्थिति से अवगत करा सकते हैं.

