scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 21 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 21 September 2025: इतनी सफलता से आप कहीं अहंकारी न हो जाएं. इस बात की सावधानी बरतना आवश्यक हैं. स्वयं को औरों से श्रेष्ठ समझने का मिथक आपकी उपलब्धियों को निम्नतर कर सकती हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Six of wands

कुछ समय से आप जिन तकलीफों से गुजरते आए हैं. जिस धैर्य से अपने प्रतीक्षा की. उसका प्रतिफल जल्द ही आपको मिल सकता है. सहयोगियों के साथ किसी बड़ी परियोजना की सफलता का जश्न मना सकते हैं. आने वाला समय अनुकूल हैं. हो सकता हैं, कि अभी तक आप अपने प्रतिद्वंदियों से जूझ रहे हो. और करियर में कुछ विशेष हासिल न हो रहा हैं. साथ ही संबंधों में एक प्रकार की रिक्तता आने लगी थी. अब इन सभी स्थितियों से बाहर निकल सकते हैं. जल्द ही इन सभी पहलुओं पर विजय प्राप्त करने का समय आ रहा हैं. इस कामयाबी ने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया हैं. कि लोग आपका सानिध्य पाने के बेताब हो सकते हैं. इतनी सफलता से आप कहीं अहंकारी न हो जाएं. इस बात की सावधानी बरतना आवश्यक हैं. स्वयं को औरों से श्रेष्ठ समझने का मिथक आपकी उपलब्धियों को निम्नतर कर सकती हैं. आप स्वयं के लिए लक्ष्य का निर्धारण करें. किसी समझौते का परिणाम, विवाद का निपटारा , पदोन्नति का अवसर या नई परियोजना की शुरुआत जैसी कोई सुखद स्थिति की बन सकती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को वापस नहीं मिलेंगे उधार दिए पैसे, इन चीजों से बचें 
तुला राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
कन्या राशि वालों को हो सकता है मुनाफा, जानें कैसा रहेगा दिन 
सिंह राशि वालों को अचानक से पैसा मिल सकता है, सावधान रहें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, वाद विवाद से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता से काफी थकान अनुभव हो सकती हैं. थोड़ा समय आराम कर अपनी अगली योजना पर कार्य शुरू कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अचानक से काफी बड़ी धनराशि उपहार स्वरूप या पुरुस्कार में मिल सकती हैं.

रिश्ते: अपने परिवार के लोगों की मानसिकता से बाहर आ सकते हैं. इस कारण कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement