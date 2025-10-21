scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 21 October 2025: संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है, बड़ा फैसला ले सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 21 October 2025: आप इस बात पर विचार कर रहे हैं. कि आप वर्तमान स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना कोई नए व्यवसाय शुरू करें .

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Hanged Man 
जीवन में नई बदलाव की प्रतीक्षा कर सकते हैं. बार-बार वही परिस्थितियां सामने  आने से खुद को असहाय महसूस कर सकते हैं. आप इस बात पर विचार कर रहे हैं. कि आप वर्तमान स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाकर अपना कोई नए व्यवसाय शुरू करें .इस बारे में आपने परिजनों,मित्रों को सहयोगियों से बात कर सकते हैं.और साथ ही कुछ ऐसे व्यवसायों की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं. जो आपको कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकते हो. नौकरी में पदोन्नति के साथ मिला स्थानांतरण आपकी ऐसी योजना को पूरा करने में मदद कर सकता है.

नए स्थान पर नए लोगों के साथ मिलकर आप कुछ अच्छे व्यवसाय की तलाश करेंगे. हो सकता हैं,कि आप कुछ ऐसे व्यवसायों की तलाश कर लें. जो आपकी रूचि के अनुसार तो हो ही. साथ ही उसने कम लागत में बेहतर मुनाफा कमाने के अवसर उपस्थित हो. इस समय आप जो भी निर्णय ले रहे हैं. उनको बहुत ही शांति और धैर्य से लीजिए. क्योंकि इस निर्णय को बाद में  परिवर्तित करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. और यदि निर्णय आपके पक्ष में नहीं हुआ. तो आपको काफी नुकसान हो सकता हैं.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिला अपने स्वास्थ का ख्याल रखें. सही समय से खानपान और विश्राम आपके लिए आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: पिता से संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है.जिसे आप इसे व्यवसायिक संपत्ति में परिवर्तित करने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: भाई-बहनों के साथ कहीं घूमने की तैयारी कर रहे हैं. सभी लोग इस समय एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने को उत्साहित हो सकते हैं.

