Dhanu Tarot Rashifal 21 November 2025: धनु राशि वालों के लिए छोटा बिजनेस बन सकता है लाभ का केंद्र, समाज सेवा में होंगे शामिल

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Hierophant

अभी तक आप जीवन में संतुलन कायम नहीं कर पा रहे हैं. जिस कारण आपके कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन का संतुलन बिगड़ गया हैं. इस संतुलन को बनाने के लिए किसी गुरु या अनुभवी व्यक्ति का मागदर्शन ले सकते हैं. इस समय आपको अपने अंदर झांक कर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए. हमेशा सामने वाले में कमियां निकालना की आदत में बदलाव लाने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में आ रही किसी समस्या के निवारण के लिए आप अपने सहयोगी का सहयोग ले सकते हैं. इस समय किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्थाओं से संबंधित कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है. अपने जीवनसाथी के साथ अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि आपका जीवन साथी आपकी समस्याओं का निवारण करने में सहायक रहे. कार्य क्षेत्र में किसी बड़े परेशानी से बाहर निकलकर राहत महसूस करेंगे. कुछ मित्रों के साथ मिलकर समाज सेवा से संबंधित कार्यों को शुरू कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: अपने खान-पान में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास करें. समय पर भोजन कर अपने स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता हैं

आर्थिक स्थिति: एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत आपके लिए लाभ प्राप्ति का साधन बन सकती हैं.

रिश्ते: अपने जीवन में दिखावटीपन ना लाएं. रिश्तों को महत्व देना सीखिए.

