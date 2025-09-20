scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 20 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 20 September 2025: ससुराल पक्ष के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. जिसके साथ आपके जीवनसाथी की आत्मीयता बहुत ज्यादा हो सकती हैं. इस बात का असर आप दोनों के रिश्ते पर भी पड़ सकता हैं.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- Seven of wands

आप पाएंगे, कि कोई आपके मार्ग में लगातार रुकावटें पैदा कर रहा हैं. सामने वाले को कुछ भी समझना आपके लिए आसान नहीं होगा. कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में सभी लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. जिसके कारण विवाद की स्थिति बनी हुई हैं. किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस विवाद को खत्म करने के प्रयास सफल हो सकते हैं. किसी ऐसी योजना पर कार्य कर सकते हैं. जिसमें आपके साथ सामने वाले की विवाद की स्थिति निर्मित हो जाएं. इस स्थिति से बाहर निकलना और आगे बढ़कर सभी चुनौतियों का सामना करके सफल होना आपकी काबिलियत को सबके सामने ला सकता हैं. लोग आपकी कार्य कुशलता और परिश्रम से प्रभावित हो सकते हैं. ससुराल पक्ष के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. जिसके साथ आपके जीवनसाथी की आत्मीयता बहुत ज्यादा हो सकती हैं. इस बात का असर आप दोनों के रिश्ते पर भी पड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य: अत्यधिक मीठा और तला भुना खाना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता हैं. बेहतर स्वास्थ्य के लिए जीभ पर नियंत्रण करना पड़ सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने कीमती सामान को संभलकर रखें. किसी कीमती सामान के चोरी होने की संभावना बनती नजर आ रही हैं.

रिश्ते: अगर रिश्तों को प्यार ओर सम्मान की खाद न दी जाएं. तो वो अच्छे से पनप नहीं पाते हैं.

