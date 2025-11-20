Dhanu Tarot Rashifal 20 November 2025: कोई बड़ी योजना पूरी होगी, पैसों को लेकर मनमुटान न करें

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Hanged Man

कुछ परिवर्तन जीवन के लिए इतने आवश्यक होते हैं. कि उनसे गुजरे बिना आपको जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है.इन परिवर्तनों को स्वीकार करना कई बार चुनौती पूर्ण होता है.इस समय कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं .जो कि आप सभी के जीवन को प्रभावित करेंगे.इन निर्णयों को बाद में परिवर्तित करना आसान नहीं होगा. पदोन्नति के साथ ही मिला स्थानांतरण आपके जीवन की एक नई शुरुआत कर सकता है. इस स्थानांतरण को स्वीकार कर आप अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाने का प्रयास करेंगे. इस स्थिति में आपको कुछ समय अपने परिजनों से दूर रहना पड़ सकता है.

इस बात को आप अपने परिजनों को समझने का प्रयास कर सकते हैं. कि आगे चलकर यह बदलाव आपके जीवन में अच्छी सफलता लेकर आएगा साथी आपकी आर्थिक स्थिति को भी काफी बेहतर बना देगा. यदि आप किसी नई योजना को क्रियान्वित करने पर विचार कर रहे हैं. तो थोड़ा सावधान रहे.योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर अच्छे से विचार कर लेना उसे योजना को सफल बनाने के लिए बेहतर होगा.

स्वास्थ्य: किसी दवा के दुष्परिणामों के कारण चेहरे पर लाल धब्बे नजर आ सकते हैं.इस बात के चलते त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लेंगे.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें. यदि ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है.तो बिना लिखा पढ़ी के किसी को पैसा उधार ना दे.

रिश्ते: रिश्तो में पैसे को लेकर मतभेद ना होने पाए. इस बात का ध्यानअवश्य रखें.

