Dhanu Tarot Rashifal 19 September 2025: पैसों का लेनदेन रिश्तों को खराब कर रहा है, आध्यात्म से जुड़ेंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 19 September 2025: आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों पर बंधी हुई डर की पट्टी खुल रही है. और आप अपने नकारात्मक विचारों के घेरे से बाहर निकल रहे हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:-Eight of swords 

अपने विचारों में इतनी अधिक नकारात्मकता ले आए हैं.कि आसपास सिवाय गलतियों और कमियों के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है.अपने आसपास के लोगों को हमेशा उनकी कमियों के लिए  चिढ़ा सकते हैं.जीवनसाथी पर अतिविश्वास आपके लिए घातक साबित हो सकता है.हो सकता हैं, कि आपका जीवन साथी किसी अन्य रिश्ते में बंध कर आपसे विश्वासघात कर रहा है.अचानक से कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है.जो आध्यात्म से जुड़े हुए हो. उनके साथ आपका मन भी आध्यात्म की  तरफ झुक सकता है.आप महसूस करेंगे कि आपकी आंखों पर बंधी हुई डर की पट्टी खुल रही है. और आप अपने नकारात्मक विचारों के घेरे से बाहर निकल रहे हैं.जीवन में आ रहे ये छोटे-छोटे परिवर्तन सुखद महसूस होंगे. इस नकारात्मक विचारों के घेरे से बाहर निकाल आप अपने जीवन को सफलता और शांति की तरफ ले जाना का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: आंखों में लगातार पानी आने की समस्या बनी हुई है.इस समस्या के चलते आंखों में धुंधलापन बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन रिश्तों को खराब कर रहा है.किसी करीबी को दिया हुआ पैसा वह वापस नहीं कर रहा है.

रिश्ते: प्रिय के दूर जाने का डर आपको उसको बांधकर रखने पर मजबूर कर सकता है. इससे आपका प्रिय और अधिक परेशान हो रहा है.

---- समाप्त ----
