Dhanu Tarot Rashifal 19 October 2025: क्रोध और वाणी में अपशब्दों का प्रयोग न करें, आर्थिक हानि संभव है

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 19 October 2025: इस समय आपको आपके मित्र के साथ आपसी बातचीत कर समस्या को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. व्यर्थ का क्रोध और वाणी में अपशब्दों का प्रयोग दोनों के रिश्ते खराब कर सकता है. 

धनु (Sagittarius):-
Cards:-The Lovers
अपने कार्य क्षेत्र में आप किसी व्यक्ति से जरूरतसे ज्यादा आत्मीयता रख सकते हैं. हो सकता हैं,कि ये आत्मीयता ज्यादा गहरी ना हो. किंतु अन्य लोगों को इस रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलाने का मौका मिल सकता हैं. यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में बंधने की इच्छा रखते हैं. तो कार्य क्षेत्र में अपना व्यवहार सामने वाले के साथ व्यवहारिक ही रखें. उसके साथ व्यक्तिगत तौर पर तालमेल न बढ़ाएं. पूर्व में आपने एक व्यवसाय अपने मित्र के साथ साझेदारी में शुरू किया था. जो अभी तक काफी लाभ देने वाला साबित होता आया है.

अचानक से उस व्यवसाय में आर्थिक हानि होने शुरू हो सकती है. इस समस्या पर आप अपने मित्र के साथ खुलकर बात करने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि इस आर्थिक हानि को आप दोनों की साझेदारी को खत्म करने के लिए दर्शाया जा रहा हो. ये भी संभव हैं, कि आपका कोई कर्मचारी आपके किसी विरोधी के साथ मिलकर इस रिश्ते को तोड़ने की मंशा रखता हो. इस समय आपको आपके मित्र के साथ आपसी बातचीत कर समस्या को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. व्यर्थ का क्रोध और वाणी में अपशब्दों का प्रयोग दोनों के रिश्ते खराब कर सकता है. 

स्वास्थ्य:सर्दी जुकाम के उपचार के प्रति लापरवाही ना बरतें. सही समय पर किया उपचार समस्या को बढ़ाने से रोक सकता है. 

आर्थिक स्थिति: व्यर्थ के खर्चों पर लगाम कसे. किसी की भी आर्थिक मदद बिना सोचे समझे या उसकी परेशानी को जाने बिना ना करें. 

रिश्ते: प्रिय के साथ अच्छा समय बताने के लिए किसी रमणीक के स्थल पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. 

