Dhanu Tarot Rashifal 18 September 2025: धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, रिश्ते होंगे सीमित

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Moon

किसी व्यक्ति की चालाकी के चलते आपका व्यक्तिगत, व्यवसायिक और सामाजिक जीवन काफी प्रभावित हो सकता हैं. सामने वाले ने आपके विश्वास पर करारी चोट पहुंचाई है. इस चोट को भूल पाना आपके लिए संभव नहीं होगा. लेकिन इस समय खुद की स्थिति को बेहतर करना आपके लिए आवश्यक हैं. जल्द ही इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकलने का प्रयास सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. धीरे-धीरे ही सही आप अपनी स्थिति को पहले की तरह मजबूत बनाने के प्रयास में सफल होंगे. अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करें आपको नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति से बाद में अपना हिसाब करें. आपके जीवन में आगे बढ़ता देखकर आपको नुकसान पहुंचाने की उसकी मंशा वैसे ही धराशाई हो जाएगी अपने उत्साह को बनाए रखें अंदर चाहे कितनी भी पीड़ा अनुभव कर रहे हो किंतु सबके सामने अपनी पीड़ा को उजागर न करें सामने वाले आपके खुश चेहरे से ज्यादा परेशान चेहरा देखने की मंशा रखते हैं. जल्द ही आप पाएंगे, कि सभी लोग आपके इस साहस की तारीफ करते दिखेंगे.

स्वास्थ्य: बचपन की किसी स्वास्थ्य समस्या से पुनः ग्रसित हो सकती हैं. अपने चिकित्सक से इस बार को साझा करेंगे.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयास में सफलता मिलनी शुरू हो सकती है. इस समय पैसों का लेन-देन ना करें.

रिश्ते: ऐसे लोग जो आपके कार्यों में बार-बार बाधा उत्पन्न करते हैं. उनके साथ रिश्ते सीमित करें.

---- समाप्त ----