Dhanu Tarot Rashifal 17 September 2025: व्यवसाय में साझेदारी कर सकते हैं, झूठ और फरेब को रिश्तों में जगह न दें

धनु (Sagittarius):-

Cards:-Five of swords

किसी कार्य को पूरा करना काफी अधिक मुश्किल लग सकता हैं.अपनी कार्य शैली में बदलाव लाकर भी कार्य पूरा करना मुश्किल दिखाई दे रहा हैं.ये कार्य आपको काफी अच्छा नाम और सफलता दिखा सकता हैं.इस स्थिति में किसी सहयोगी की सहायता से इसे अनैतिक तरीके से पूरा करने के प्रयास कर सकते हैं.हालांकि इस बात को लेकर मन ज्यादा सहमत नहीं हो रहा हैं.फिर भी कार्य का महत्व देखते हुए ऐसा कर सकते हैं.आपके जीवन की कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप लोगों के साथ साझा नहीं करते हैं.क्योंकि उनसे आपकी कई अच्छी बुरी यादों का जुड़ाव हैं.ये बातें अपने किसी करीबी के साथ साझा करना आपके लिए काफी बड़े परेशानी बन गया हैं.सामने वाला अपने स्वार्थ के चलते आपके विश्वास को तोड़ सकता हैं.उस समय भावनाओं पर नियंत्रण न रखना आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर नहीं आएगा.परिवार में संपत्ति का बंटवारा सही तरीके से हो.इसके लिए परिवार के बुजुर्गों सबके साथ बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं.हो सकता हैं, कि इस बातचीत से सभी के पक्ष में निर्णय आएं.बेइमानी और झूठ कुछ समय बाद सामने किसी न किसी वजह से सामने आ सकता हैं.जिससे आपको काफी अपमान सहन करना पड़ सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: आंखों में लालिमा और खुजली कुछ समय से परेशान कर रही हैं.चिकित्सक कुछ समय रुककर शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार देना आपके लिए एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकता हैं.सामने वाले के साथ व्यवसाय में साझेदारी कर सकते हैं.

रिश्ते: झूठ और फरेब को रिश्तों में जगह न दें.जब ये सामने आते है.तो अच्छे खासे रिश्ते टूटने लगते हैं.

---- समाप्त ----