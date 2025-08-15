scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 15 August 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 15 August 2025: दोनों के बीच के रिश्ते पहले की तरह मधुर हो सकते हैं. अपने पूर्व के व्यवहार के लिए माफ़ी मांग सकते हैं. किसी बड़े के साथ नए कार्य करने के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards:- Five of wands

अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ हुआ विवाद आपके लिए अब मुसीबत बनता जा रहा हैं. सामने वाला किसी न किसी तरह से आपको परेशान करने की नीयत रखता आया हैं. इस स्थिति से बचने के लिए आपने उस तरफ से अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं. लंबे समय से एक विभाग में कार्य करते करते अब उस जगह ऊबन होने लगी है. पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की इच्छा रख रहे हैं. आपको विश्वास है कि जल्द ही आपको ये अवसर प्राप्त हो सकता हैं. अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं हैं. कोशिश कर रहे है,किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश रंग ला सकती हैं. दोनों के बीच के रिश्ते पहले की तरह मधुर हो सकते हैं. अपने पूर्व के व्यवहार के लिए माफ़ी मांग सकते हैं. किसी बड़े के साथ नए कार्य करने के अनुभव प्राप्त कर सकते हैं. कोई बड़ा परिवर्तन जल्द ही जीवन में आता महसूस कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: खांसी जुकाम से बचाव करें. बार बार हुए जुकाम से बुखार हो रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करें. लोगों को देखदेखी पैसों को व्यर्थ न खर्चे.

रिश्ते: पैसों की तंगी के चलते परिवार में तनाव होने लगा हैं. जिसके चलते घर में काफी अशांति हो रही हैं.

