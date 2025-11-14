Dhanu Tarot Rashifal 14 November 2025: कर्ज ले सकते हैं, खान-पान का ध्यान रखेंगे

.धनु (Sagittarius):-

Cards:- Two of cups

इस समय आप अपने पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.अपने कार्यों की अधिकता के चलते आप सभी लोगों से धीरे-धीरे दूर होते चले गए. हो सकते हैं, कि आप किसी ऐसी बीमारी ग्रस्त हो गए हो.जिसमें लंबी आयु रहना मुश्किल हैं.जिसके चलते इस समय आप सभी लोगों के साथ अपना जीवन बताने का प्रयास कर रहे हैं. आपने अपने कार्यों में हमेशा सफलता हासिल की है. इन कार्यों के चलते आपकी आर्थिक स्थिति भी काफी बेहतर बनी हुई है. जीवन के इन दोनों पक्षों में आप खुद को काफी मजबूत पाते हैं. परिवार के साथ किसी नए संपत्ति को देखने जा सकते हैं. हो सकता है, कि आप सभी के साथ अपना समय व्यतीत करने का करने की योजना बना रहे हैं. किसी के विवाह को लेकर चिंता हो सकती है.

सामने वाले की उम्र बढ़ाने के कारण उसको अच्छा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो पा रहा है. जिसके चलते सभी लोग परेशान हो सकते हैं. इस समय अचानक से कोई व्यक्ति आपके लिए एक अच्छा प्रस्ताव ला सकता है.यह प्रस्ताव एक अच्छे धनाढ्य घर से आया हो सकता है.सामने वाले की उम्र थोड़ा अधिक होने के कारण अभी आप लोग इस प्रस्ताव पर सहमति दिखाने से हिचकिचा सकते है. हो सकता है कि आपसी बातचीत के बाद आप प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं.इस बात पर अपने विचार सामने वाले को व्यक्त कर दें.

आर्थिक स्थिति: पारिवारिक व्यवसाय को गैर पारंपरिक व्यवसाय बदलने में काफी धन की आवश्यकता हो सकती हैं. इसके चलते आप ऋण लेने का प्रयास कर रहे हैं.

रिश्ते: जो लोग आपके साथ हमेशा अच्छा करते आए हैं उनके साथ अपना व्यवहार बेहतर बनाए रखें .वक्त पढ़ने पर ऐसे लोगों की मदद आपको मुसीबत से बाहर निकल सकती है.

स्वास्थ्य: खान पान में अनियमितता और अत्यधिक मीठा खाना आपके स्वास्थ्य के लिए परेशानी बन सकता है.



---- समाप्त ----