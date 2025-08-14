scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 14 August 2025: धनु राशि वालों को जीवन में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 14 August 2025: कोई आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर सकता हैं. उस समय आपको काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती हैं. परिवार में किसी नन्हे शिशु के आगमन की सूचना मिल सकती हैं. जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Chariot

जल्द ही कोई यात्रा कर सकते हैं. इस यात्रा का उद्देश्य व्यक्तिगत न होकर व्यावसायिक होगा. कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं. इन मुलाकातों के चलते अच्छे अवसर व्यवसाय में प्राप्त हो सकते हैं. कोई अच्छी साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता हैं. कोई निर्णय आपके परिवार में आपको लेना पड़ सकता हैं. जिसके कारण कुछ परिजन नाराज़ हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में आपको सही का साथ देना चाहिए. हो सकता हैं, कि अभी सब लोग इस निर्णय को सही नहीं माने. पर जल्द ही सभी लोग आपके निर्णय को सही मानेंगे. जीवनसाथी की तलाश कर सकते हैं. कुछ अच्छे विभाग प्रस्ताव आ सकते हैं. लोगों के साथ अपनी निजी बातें साझा न करें. कोई आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर सकता हैं. उस समय आपको काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती हैं. परिवार में किसी नन्हे शिशु के आगमन की सूचना मिल सकती हैं. जल्द ही कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आ सकती हैं. जिससे आपके जीवन में सुखद बदलाव महसूस होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

वृश्चिक राशि वालों को रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, खानपान का ध्यान रखें 
तुला राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लापरवाही से बचें 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, जानिए कैसा रहेगा दिन 
सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, खानपान का परहेज करें 
Advertisement

स्वास्थ्य:खानपान में आई किसी गलत वस्तु के चलते पेट दर्द की शिकायत हो सकती हैं. बाहर के खानपान से दूरी बनाएं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश कर सकते हैं. किसी मजबूर व्यक्ति की मदद करेंगे.

रिश्ते:परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता हैं. जिससे सभी लोग परेशान हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement