Dhanu Tarot Rashifal 13 September 2025: धनु राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा दिन

धनु (Sagittarius)

Cards:- The Lovers

साझेदार के साथ संबंधों में आई कटुता समाप्त हो सकती हैं. आपका कोई व्यावसायिक प्रतिद्वंदी आप दिन के बीच फूट डालने की मंशा रखता आया हैं. उसी के द्वारा पैदा की गई गलतफहमी से आप दोनों के बीच कुछ समय के लिए कड़वाहट बढ़ गई थी. अब स्थिति सामान्य हैं. प्रिय के साथ विवाह की बात परिजनों से कर सकते हैं. आप दोनों जानते हैं. कि आपके परिजन इस रिश्ते को इतनी आसानी से अपनी सहमति प्रदान नहीं करेंगी. आपको काफी पापड़ बेलने पड़ सकते हैं. ये भी संभव हैं, कि आप दोनों कुछ समय तक एक दूसरे से मिल भी ना पाएं. कार्य क्षेत्र में आया आया सहयोगी आपका पुराना मित्र निकल सकता हैं. इस बात से मन में उत्साह देखते ही बनता है. परिवार में किसी के विवाह के लिए सभी लोग काफी चिंतित हो रहे थे. सामने वाले को अपने लिए सर्वगुण सम्पन्न जीवनसाथी की तलाश हैं. जल्द ही उसकी ये तलाश पूरी हो सकती हैं. कोई अच्छे परिवार से आया विवाह प्रस्ताव मिल सकता हैं. जिससे सभी लोग राहत की सांस ले सकते हैं.

स्वास्थ्य: कुछ समय से हाथों और सात ही पैसों में सुन्नता अनुभव हो सकती हैं. जिसके कारण कोई भी कार्य करना दुष्कर हों सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए धन निवेश से अच्छा प्रतिफल न मिलने से पुनः किसी अन्य योजना में धन निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: किसी के साथ यदि रिश्ते में खींचातानी हो रही हैं. तो उसको सुधारने का प्रयास करें.

