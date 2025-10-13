scorecardresearch
 

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 13 October 2025: अकेला महसूस ना करें, मानसिक तनाव से बचें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 13 October 2025: कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच आप खुद को पिसता हुआ  महसूस कर रहे हैं. सभी स्थितियों को साथ लेकर चलने की आपकी कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही हैं.

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Hermit


इस समय कुछ लोग आपके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं. जिससे सभी परिजनों को काफी नुकसान पहुंचेगा.अपनी पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए सभी लोगों को मिल-जुल कर इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा. किसी भी हालत में सामने वाले लोगों को इस बात का अंदाजा ना लगे दे. कि आपके पारिवारिक जीवन में वाद-विवाद चल रहा हैं.हो सकता हैं, कि सामने वाला आपकी इस कमजोरी को भांप कर आप लोगों के बीच फूट डालने की कोशिश करें.किसी भी स्थिति में खुद को अकेला महसूस ना करें.

कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच आप खुद को पिसता हुआ  महसूस कर रहे हैं. सभी स्थितियों को साथ लेकर चलने की आपकी कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही हैं. मन में बहुत कुछ खो देने का डर धीरे-धीरे सामने लगा है. इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास से खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास कर सकते हैं.कई बार परिस्थितियों की प्रतिकूलता आपको काफी प्रभावित करती है.लेकिन आगे बढ़ना ही इस प्रतिकूलता को कम करने का एकमात्र साधन मात्र हैं.

सम्बंधित ख़बरें

धन निवेश का प्रतिफल मिलेगा, यात्रा पर जा सकते हैं 
बचत का सही इस्तेमाल करेंगे, लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है 
परिवार का ख्याल रखेंगे, महत्वाकांक्षी बनेंगे  
धन निवेश कर सकते हैं, निर्णय में दृढ़ता लाइए 
अनैतिक साधन के इस्तेमाल से बचें, रिश्तों में आ सकती है खटास 
Advertisement

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. अपने जीवन को नियमित करें. और योगा तथा ध्यान के माध्यम से खुद को प्रसन्न रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखा पढ़ी के धनराशि उधार न दें.कुछ लोगों की आदत पैसा वापस करने की नहीं होती हैं.

रिश्ते: रिश्तो में पारदर्शिता रखें. यदि कोई बात आवश्यक है. तो सामने वाले को जरूर बताएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement