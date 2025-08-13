scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 13 August 2025: खानपन को लेकर जीवनसाथी के साथ आए दिन हो रहे झगड़े बढ़ सकते हैं, गुस्से पर काबू रखें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: आपके आत्मविश्वास और मनोबल में भी पहले से अधिक वृद्धि हो सकती है. स्वभाव में आई चिड़चिड़ाहट को दूर करने की कोशिश सफल होती नजर आ सकती है.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:-Seven of wands

किसी के अधूरे कार्यों को पूरा करना अब आपको मुश्किल लग रहा है. सामने वाले की सोच इस कार्य को लेकर क्या रही होगी. इस बात की कोई जानकारी आपके पास न होने से आप खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहे हैं. स्थिति कुछ ऐसी हो सकती हैं, कि अब इस कार्य को सफलता तक पहुंचना आपकी ही जवाबदारी है. आप किसी भी हालात में इस कार्य को मना नहीं कर सकते हैं. कोई बड़ा व्यक्ति आपके इस कार्य में मददगार साबित हो सकता है. उनके अनुभव आपको इस कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करने में मदद करेंगे.

आपके आत्मविश्वास और मनोबल में भी पहले से अधिक वृद्धि हो सकती है. स्वभाव में आई चिड़चिड़ाहट को दूर करने की कोशिश सफल होती नजर आ सकती है. जीवनसाथी के परिजनों के साथ अपने रिश्ते को मधुर बनाने की चेष्टा सफल होगी. परिवार में किसी नन्हें मेहमान का आगमन कोई बड़ी खुशखबरी साथ लेकर आएगा. किसी के विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती है. 

स्वास्थ्य: सिरदर्द के साथ पेट दर्द भी परेशान करने लग सकता है. चिकित्सक दोनों परेशानियों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ बता सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार मांगना आपको शर्मिंदा कर रहा हैं. इस बात की कोई भी शर्मिंदगी सामने वाले को महसूस नहीं हो रही हैं. 

रिश्ते: खाने पीने को लेकर जीवनसाथी के साथ आए दिन के झगड़े बढ़ सकते हैं. इस बात को लेकर दोनों के परिजन परेशान हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
