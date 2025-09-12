scorecardresearch
 

Dhanu Tarot Rashifal 12 September 2025: धनु राशि वालों को नहीं मिलेगा उधार दिया पैसा, जानिए कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 12 September 2025: अभी किए गए कार्य वक्त अनुकूल होने पर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. अपने मेहनत और परिश्रम से अपने कार्य को सफल बनाने की कोशिश कीजिए.

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-

Cards :- Knight of Pentacles

व्यापार में लगाया हुआ पैसा कहीं अटक सकता है. कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाओं के चलते परियोजना के पूर्ण होने में संशय होने लगा है. जरूरत के वक्त किसी मित्र को दिया हुआ उधार वापस नहीं मिल पा रहा है . व्यवसाय में चलते आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उस पैसे को वापस चाह रहे हैं. मित्र द्वारा लगातार कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको टाल दिया जा सकता है. कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर न मिल पाने के कारण उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस मिलने की संभावना बन सकती है. हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दिया जाए. इस चिंता के चलते काफी मानसिक तनाव हो रहा है. धैर्य और संयम के साथ इस बुरे वक्त का सामना कीजिए . अभी किए गए कार्य वक्त अनुकूल होने पर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. अपने मेहनत और परिश्रम से अपने कार्य को सफल बनाने की कोशिश कीजिए.

स्वास्थ्य : कार्य क्षेत्र में मानसिक तनाव के चलते बुरे व्यसनों की तरफ झुकाव महसूस कर सकते हैं. सिरदर्द और अवसाद की समस्या से परेशान रह सकते है.

आर्थिक स्थिति : रुका हुआ पैसा वापस मिलने की कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है. धन की आवक भी कम है. व्यर्थ के खर्चों की अधिकता से मन परेशान हो सकता है.

रिश्ते : पति-पत्नी के मध्य अनबन भर सकती है . संतान के साथ किसी बात को लेकर काफी बहस होने की संभावना बन सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ रिश्ते में तनाव आ सकता है.

 

