Dhanu Tarot Rashifal 12 October 2025: वाणी-गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 12 October 2025: इस समय आप इस स्थान से कहीं और जाकर उन यादों को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका सामना बार-बार अतीत से जुड़े उस व्यक्ति से ना हो पाएं. और आप उन यादों को दूर करने में सफल हो सके. वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. किसी के साथ भी बुरा व्यवहार न करें. 

sagittarius horoscope
धनु (Sagittarius):-
Cards:- Six of swords
नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिलने की सूचना भी प्राप्त हो सकती हैं. इस बात से आप परेशानी में पड़ जाएंगे. कुछ समय पूर्व ही आपने नए घर में परिजनों के साथ रहना शुरू किया है. अब इस स्थिति में स्थानांतरण आपकी परेशानी को बढ़ा सकता हैं. नए विभाग और नई जगह की जानकारी न होने के कारण भी थोड़ा मन विचलित हो सकता हैं. परिस्थितियां अभी आपके अनुकूल हैं. पर सही समय पर लिया गया उचित कदम परिस्थितियों के अनुकूल होते ही आपको बेहतर महसूस होगा.

आपकी अतीत की यादों से बाहर निकालने की कोशिशें बार बार नाकामयाब साबित हो रही हैं. बार-बार अतीत की यादों से जुड़े किसी व्यक्ति से सामना होने के कारण आपकी उन यादों को भुलाने की गई कोशिशें व्यर्थ साबित हो रही है. इस समय आप इस स्थान से कहीं और जाकर उन यादों को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपका सामना बार-बार अतीत से जुड़े उस व्यक्ति से ना हो पाएं. और आप उन यादों को दूर करने में सफल हो सके. वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें. किसी के साथ भी बुरा व्यवहार न करें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए खानपान में सुधार और नियमित दिनचर्या को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी को एक बड़ी धनराशि उधार दे चुके हैं. जिसके चलते अब आप सामने वाले से धन वापस देने की बात कर सकते हैं. 

रिश्ते: माता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के कोशिश सफल होती नजर आ रही हैं. जिसके चलते आपको कोई कीमती उपहार मिल सकता हैं. 

